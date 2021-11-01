Многочасовые очереди мешают делегатам попасть на климатическую конференцию в Глазго

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Многочасовые очереди мешают делегатам климатической конференции в Глазго (COP26) попасть на территорию принимающего ее Шотландского выставочного центра (SEC). Как сообщили корреспонденту ТАСС члены нескольких делегаций, включая российскую и немецкую, медленно продвигающиеся очереди при регистрации делегатов заставили многих из них скорректировать свои планы. Согласно информации из соцсетей, проблема коснулась тысяч человек, которые не приехали к выставочному центру ранним утром, когда очередей еще не наблюдалось.

Территория вокруг SEC, расположенного на северном берегу реки Клайд, оцеплена, а участники конференции, наблюдатели и журналисты должны пройти несколько кордонов, чтобы попасть внутрь. Вторым по значимости после аккредитационного бэйджа документом на COP26 стала электронная справка о негативном результате анализа на коронавирус, без которой нельзя пройти первый кордон. Анализы необходимо сдавать каждый день даже полностью привитым делегатам. Некоторые из них делают экспресс-тесты, предусматривающие самостоятельный забор образцов из носоглотки, прямо на улице перед входом на территорию центра.

Внутри необходимо пройти сквозь рамки металлоискателя и пропустить личные вещи через сканер. Делать фотографии в зоне регистрации и досмотра строго запрещено, и сотрудники службы безопасности просят удалять любые фото и видеоматериалы с электронных носителей, строго контролируя, чтобы на устройстве не осталось их копий.

Британские организаторы 26-й Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в неформальных беседах обращают внимание на нехватку сотрудников, нанятых ООН для работы с делегатами и прессой. О других проблемах с организацией мероприятия ранее также сообщали британские СМИ. Ситуацию в понедельник дополнительно осложнило прибытие более 120 глав государств и правительств, принимающих участие в открывающейся двухдневной встрече мировых лидеров. Повышенный наплыв участников форума в этот день связан также с отменой многих поездов в Глазго из-за проливных дождей и подтопления железнодорожных путей.

Всего в Глазго для участия в COP26 собралось свыше 25 тыс. человек из 196 стран, включая политиков, журналистов, представителей некоммерческих организаций и бизнеса, безопасность которых обеспечивают 10 тыс. полицейских. Первый министр Шотландии Никола Стерджен признала, что несмотря на строгие санитарные меры и очень высокий уровень вакцинации в Великобритании, проведение конференции в крупнейшем городе Шотландии приведет к всплеску заболеваемости COVID-19.