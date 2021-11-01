Шойгу заявил, что МО готово развернуть госпитали для борьбы с ковидом в любой точке страны

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ готово за несколько часов развернуть госпитали для помощи в борьбе с коронавирусом в любой точке страны при наличии соответствующего поручения президента России Владимира Путина. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник на совещании по оборонной тематике с участием главы государства.

"Мы, естественно, готовы, как и в прошлом году, в соответствии с вашими поручениями, развернуть в течение двух часов в любой точке нашей страны, естественно, за вычетом времени на дорогу", - сказал Шойгу.

По его словам, медицинские мощности Минобороны уже задействованы в Хакасии, Московской и Тульской областях, нескольких других субъектах РФ. Кроме того, госпиталь Минобороны РФ развернут в Абхазии.

"При получении ваших поручений готовы немедленно реагировать", - подчеркнул он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 246,8 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 554 192 случая заражения, выздоровели 7 381 726 человек, умерли 239 693. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.