Из Петербурга и Москвы в ноябре запустят прямые поезда в вотчину Деда Мороза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. АО "Федеральная пассажирская компания" ("ФПК") с 12 ноября запустит туристические поезда из Петербурга и Москвы в Великий Устюг. Расписание составлено так, чтобы пассажиры за выходные успели посетить резиденцию Деда Мороза и другие местные достопримечательности, сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"С 12 ноября холдинг "РЖД" запускает туристические маршруты, которые свяжут Москву и Санкт-Петербург с родиной Деда Мороза и Снегурочки. Туристические поезда № 921/922 и № 924/923 будут курсировать по двум круговым маршрутам: Москва - Великий Устюг - Кострома - Москва и Санкт-Петербург - Великий Устюг - Вологда - Санкт-Петербург в выходные дни ноября и декабря", - рассказали в пресс-службе.

Состав из Москвы будет отправляться с Ярославского вокзала по пятницам в 17:05 и прибывать обратно поздно вечером в воскресенье. Из Санкт-Петербурга поезд будет уезжать с Ладожского вокзала по пятницам в 10:20 и прибывать обратно рано утром в понедельник.

Помимо вотчины Деда Мороза, в рамках маршрута туристы смогут посетить Лавровскую фабрику деревянных игрушек, осмотреть памятники северорусского зодчества, принять участие в интерактивной программе в Дворянском собрании в Костроме, а также осмотреть достопримечательности Вологодского Кремля, заложенного Иваном IV Грозным в XVI веке.

В составы поездов включены вагоны СВ, купе и плацкартные вагоны, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, душевыми лейками, розетками для зарядки гаджетов.