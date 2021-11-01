В Коми модернизировали за три года 36 библиотек

СЫКТЫВКАР, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Коми модернизировали в рамках нацпроекта и по другим федеральным программам 36 библиотек за три года из порядка 340, действующих в регионе. В 2021 году открылись после реконструкции детская библиотека в Ухте и центральная городская в Воркуте, в 2022 году обновят еще три учреждения, сообщила в понедельник министр культуры, туризма и архивного дела республики Мария Балмастова.

"С 2019 по 2021 год в республике удалось обновить и оснастить современным оборудованием 36 библиотек. Из них в 2021 году при поддержке федерального центра в рамках нацпроекта "Культура" открыта детская библиотека-филиал в Ухте и центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина в Воркуте. Библиотеки сегодня не просто выдают книги. Там сегодня особая теплая атмосфера, там уютно, можно проводить концерты, камерные мероприятия, творческие встречи. Уже подведены итоги конкурсного отбора на средства федерального бюджета на 2022 год: привлечены 20 млрд рублей на модернизацию еще трех библиотек", - сказала министр в ходе рассмотрения региональной госпрограммы "Развитие культуры и туризма" в Госсовете Коми.

По словам министра, в приоритете остается комплектование книжных фондов, на это ежегодно выделяется по 3 млн рублей, а также средства местных бюджетов в качестве софинансирования. "Месяц назад, впервые за многие годы мы дополнительно получили из федерального бюджета еще 3 млн рублей на обновление библиотечных фондов. Сможем оснастить все основные наши фонды самым необходимым", - отметила Балмастова.

При поддержке Минкультуры России проводятся ремонтно-реставрационные работы Национальной библиотеки региона. На сегодня выполнены основные строительные работы внутри здания, сообщила министр. "В 2016 году была поставлена цель отремонтировать к 100-летию Республики Коми 100 домов культуры. Сейчас модернизировано уже 160 клубов - это половина от общего числа культурно-досуговых учреждений, всего их 351", - проинформировала глава Минкультуры.

Как отмечалось ранее, библиотечную реформу начали в Коми в 2018 году, еще до нацпроекта "Культура". До 2030 года планировалось переоснастить около 300 библиотек.