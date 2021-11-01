В Брянской области заложили дубраву для борьбы с последствиями Чернобыльской аварии

ТАСС, 1 ноября. Экспериментальную дубраву заложили на территории около 5 га в Брянской области для восстановления местности, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в оргкомитете акции "Сохраним лес".

"В рамках акции "Сохраним лес" в Брянской области заложили экспериментальную дубраву, призванную бороться с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.

По данным оргкомитета, научный эксперимент направлен на выявление древесной породы, которая позволит законсервировать радиационное загрязнение выше уровня грунтовых вод. Для этого в Злынковском лесничестве на территории около 5 га высадили желуди дуба черешчатого. Раньше в этом месте располагалось село Святск, которое после аварии на Чернобыльской АЭС попало в зону немедленной эвакуации.

Отмечается, что специально созданные лесные культуры помогают снизить опасность возникновения радиоактивных лесных пожаров и уменьшить количество радиоактивных элементов, которые попадают из почвы в растительность. "Дуб черешчатый благоприятно влияет на уменьшение негативного воздействия радиации на окружающую среду. Подобные исследования Научно-исследовательского института леса проводит на территории юго-западных районов области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, начиная с 2015 года", - отмечается в сообщении.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, в 2021 году она продлится с 21 августа по 30 ноября. За два года проведения высадили более 82 млн деревьев, акция стала считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России. В 2021 году цель участников - высадить рекордные 70 млн деревьев. Акция организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология". Чтобы принять в ней участие, достаточно найти событие на сайте сохранимлес.рф и зарегистрироваться.