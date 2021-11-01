В Кисловодске постковидную реабилитацию прошли более 9 тыс. человек с начала года

ПЯТИГОРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Программы реабилитации для перенесших коронавирусную инфекцию в санаториях Кисловодска с начала года прошли свыше 9 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Кисловодск как круглогодичный бальнеологический курорт продолжает принимать отдыхающих, что особенно важно в этот трудный для здоровья населения период. Практически все санатории города-курорта реализуют программы реабилитации для перенесших коронавирусную инфекцию. С начала года постковидную реабилитацию в кисловодских здравницах прошли уже более 9 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все санатории функционируют с соблюдением противоэпидемических мер и требований Роспотребнадзора.

"Здравницы Кисловодска одни из первых в стране применили программы постковидной реабилитации. Методы направлены на укрепление иммунитета и повышение выносливости организма, улучшение состояния нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем. Также пациентам проводят комплекс профилактических и диагностических обследований, среди которых клинические исследования, рентгенография, спирометрия и сатурация", - сказано в пресс-релизе.

Кисловодск является курортом федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в город на отдых и лечение приезжают более 300 тыс. человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.