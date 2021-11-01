Мишустин рекомендовал людям при появлении простудных симптомов сразу вызывать врача

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин присоединился к рекомендации главного санитарного врача Анны Поповой немедленно вызывать врача при появлении простудных симптомов, а не дожидаться окончания нерабочих дней.

"Присоединяюсь к этой рекомендации", - сказал Мишустин, выслушав доклад Поповой, который она сделала на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 в понедельник.

Премьер попросил главу Роспотребнадзора и дальше активно взаимодействовать с регионами. "Президент поручил усилить контроль за соблюдением мер, которые направлены на защиту здоровья граждан. Это крайне важно и необходимо, чтобы улучшить ситуацию", - подчеркнул Мишустин, констатировав, что в ряде субъектов РФ отмечается особо серьезный рост заболеваемости ковидом.