Ученые МЧС предупредили о рисках подтопления в регионах России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России предупредили о рисках подтоплений и росте числа природных пожаров в отдельных регионах страны. Об этом журналистам в понедельник сообщили в институте.

"Риски подтопления территорий в результате зажоров повышаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия, Иркутской области, Забайкальском, Красноярском и севере Хабаровского края", - сказали в институте.

В то же время, согласно прогнозам, ученых установление ледостава в Приамурье прогнозируется только в конце третьей декады ноября. Специалисты института рекомендуют органам местного самоуправления этих регионов совместно с заинтересованными органами РСЧС принять меры по защите населенных пунктов и объектов инфраструктуры от подтоплений в результате возможных зажоров.

Кроме того, эксперты отметили, что на прошлой неделе возросло число природных пожаров. При помощи космического мониторинга зафиксировали более 8 тыс. термических аномалий, около 70% из которых ученые определили как природные пожары и палы сухой растительности.

"На текущей неделе высокие классы пожарной опасности будут сохраняться на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной области, Республике Бурятия, Забайкальском и Приморском краях", - добавили в институте. Также высокие классы пожарной опасности прогнозируются на юге Красноярского края и Иркутской области, в Башкирии, Удмуртии, в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, а также в пределах Воронежской и Белгородской областей Центрального федерального округа.

При этом ученые отмечают, что на нелесных природных территориях пожарная опасность будет значительно выше из-за более сильного прогрева. Специалисты рекомендуют органам местного самоуправления и РСЧС организовать работу патрульных и маневренных групп для оперативной проверки информации об обнаруженных при помощи космического мониторинга термических точках.