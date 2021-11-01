В Чувашии рассмотрят возможность создания QR-кодов для людей с высоким количеством антител

ТАСС, 1 ноября. Глава Чувашской республики Олег Николаев поручил Минцифры Чувашии рассмотреть возможность разработки QR-кодов для людей с высоким количеством антител после перенесенного коронавируса. Об этом сообщается на сайте главы Чувашской республики.

"Глава Чувашии <…> поручил Минцифры Чувашии рассмотреть возможность разработки отдельного цифрового инструментария по генерированию QR-кода для людей, которые имеют справку о большом количестве антител в связи с перенесенным заболеванием", - говорится в сообщении.

Как сообщает заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики - министр здравоохранения Владимир Степанов, в последнее время в республике отмечается небольшая, но положительная тенденция по уменьшению количества госпитализированных с коронавирусом, ситуации с коечным фондом и вакцинацией, при которой в сутки прививалось порядка 5 тыс. человек.

По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявили 37 994 случая коронавируса. Выздоровел 33 291 человек, умерли 2 779 пациентов с подтвержденной инфекцией.