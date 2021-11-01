Мишустин призвал губернаторов контролировать соблюдение ограничительных мер в регионах

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал губернаторов строго контролировать соблюдение ограничительных мер в регионах.

"Обращаюсь ко всем главам регионов: я прошу вас лично следить за ситуацией и оперативно решать все вопросы. Прошу самым серьезным образом отнестись к обеспечению ограничительных мер, строго контролировать их соблюдение, сделать все необходимое для оказания своевременной и качественной медицинской помощи гражданам", - сказал он.

По словам Мишустина, "нужные лекарства должны быть как у тех, кто находится в больнице, так и у тех, кто лечится на дому". "Все финансирование вам доведено, все поручения даны. Прошу четко это исполнять", - обратился премьер к главам регионов РФ.

Он также поручил держать на контроле наращивание темпов вакцинации населения, "чтобы как можно быстрее выработать коллективный иммунитет". По словам главы кабмина, "во всех районах должны быть условия, чтобы люди могли сделать прививку, это должно быть удобно и безопасно для граждан".