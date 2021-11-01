"Единая Россия" предложила выделить дополнительные средства на заготовку донорской крови

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" предлагает предусмотреть в бюджете на будущую трехлетку дополнительное финансирование заготовки, хранения и транспортировки донорской крови. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в понедельник в ходе обсуждения поправок единороссов ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы.

"Единая Россия" предлагает ко второму чтению бюджета дополнительно предусмотреть [на заготовку, хранение и транспортировку донорской крови] средства из федерального бюджета в размере 437,4 млн рублей в 2022 году и по 428,6 млн рублей в 2023 и 2024 году", - отметил депутат.

По его словам, ежегодно в донорской крови нуждаются почти 1,5 млн человек, поэтому запасы необходимо поддерживать на неснижаемом уровне. "Как раз в 2020 году из-за ковида стала более острой проблема заготовки, хранения и обеспечения нуждающихся пациентов донорской кровью. Это не только какие-то техногенные бедствия - пожары, аварии, взрывы и так далее - здесь все понятно, это экстренные ситуации. Но и день за днем наши коллеги нуждаются в донорской крови - это сердечно-сосудистые хирурги, онкогематологические пациенты", - отметил Хубезов.

Увеличение финансирования заготовки донорской крови позволит обеспечить плановую деятельность ведущих федеральных государственных медицинских учреждений, добавил он.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в ходе обсуждения поправок партии ко второму чтению бюджета предложил также выделить субсидии на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных. "Лекарственная терапия помогает таким пациентам жить безопасно и долго. Нужно увеличить финансирование и как минимум каждый год добавить по 2,3 млрд [рублей] на решение этой проблемы. Это позволит к 2030 году выйти на 95% охвата пациентов такой терапией", - отметил Башанкаев.