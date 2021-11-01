Температура воздуха на шесть-семь градусов выше нормы установится в Среднем Поволжье

ТАСС, 1 ноября.. Переменчивая погода ожидается в регионах Приволжского федерального округа на текущей неделе. В Среднем Поволжье температура воздуха установится на шесть-семь градусов выше нормы, в Предуралье будет прохладнее, местами ожидаются заморозки, но в целом резкого похолодания пока не произойдет, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В центр европейской части России, включая регионы Поволжья, будет поступать теплый воздух из Западной Европы. Характерны перепады температуры, чередование дней с хорошей и солнечной погодой и кратковременных дождей, а изменения в характере погоды будут скоротечными и быстрыми, при этом температура воздуха в Среднем Поволжье будет выше на шесть-семь градусов климатической нормы для первой декады ноября. До Казани, Кирова, Ижевска и Перми теплый воздух не дойдет, но и резкого похолодания не ожидается, а в Саратове и Самаре будет очень тепло", - сказал Синенков.

Солнце в Саратове

В Саратовской области днем столбик термометра поднимается до плюс 10-12 градусов. В ближайшие дни, по словам Синенкова, осадков в Саратове не ожидается, температура воздуха будет в пределах плюс семи-восьми градусов.

В Ульяновской области в первый день ноября светило солнце, днем столбик термометра местами поднимался до 10 градусов тепла.

Солнечная погода установилась и в Пензенской области, где днем воздух прогрелся до 11-12 градусов. По данным центра "Фобос", в Пензе практически не ожидается осадков в ближайшие дни, погода будет преимущественно облачная, 2 и 3 ноября температура воздуха составит восемь-десять градусов тепла, 4 ноября немного похолодает - до шести-семи градусов и пройдет небольшой дождь. "В пятницу снова ожидается потепление, 6 и 7 ноябпя пройдут кратковременные дожди, температура воздуха составит от семи до девяти градусов, для 7 ноября это очень тепло", - отметил Синенков.

Заморозки и туман

Прохладная, но все же еще не зимняя погода ожидается на востоке округа. В Нижнем Новгороде температура воздуха будет держаться на уровне шести-восьми градусов тепла практически всю неделю, 5 ноября поднимется до 10-12 градусов, а к выходным вновь понизится до шести-восьми градусов. В конце недели возможны небольшие дожди. В Казани в ближайшие дни - плюс пять-шесть градусов тепла, 5, 6 и 7 ноября - семь-девять градусов и дожди.

В Уфе, по словам Синенкова, 2 ноября ожидается плюс пять градусов, 3 и 4 ноября ноль - минус два, при этом ожидаются заморозки. По данным Башгидромета, 3 и 4 ноября в ночные часы ожидается до пяти-десяти градусов мороза, ночью и утром местами на дорогах гололедица. В Удмуртии, Кировской области и Пермском крае уже прошли первые снегопады, из-за которых пришлось выводить снегоуборочную технику, однако снег растаял, по утрам города погружаются в плотный туман.

По словам Синенкова, в ближайшие дни в Перми возможны заморозки, причем даже в дневные часы, а по ночам ожидается до минус шести градусов. 4 ноября волна теплого воздуха достигнет южных районов края, температура снова повысится, местами пройдет дождь со снегом.

В Оренбуржье ноябрь в большинстве городов и сел начался с густого тумана, который рассеялся только ближе к полудню. Температура местами днем 1 ноября достигала плюс 10-14 градусов.

"Такую комфортную и нетипичную для данного периода погоду слегка испортит периодически усиливающийся порывистый ветер", - отмечает дежурный синоптик Приволжского УГМС. При этом утром 2 ноября в Оренбуржье вновь прогнозируется туман, местами в западных и центральных районах области видимость не будет превышать 500 м, а температура воздуха будет постепенно снижаться и уже в среду достигнет отрицательных значений. А в ночь на 4 ноября на востоке региона ожидается до минус 16 градусов.