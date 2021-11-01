Попова призвала россиян не откладывать визит к врачу в период нерабочих дней

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Визит к врачу в период нерабочих дней нельзя откладывать, так как задержка в оказании медицинской помощи может привести к осложнениям, заявила в понедельник руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Главное в эти выходные не откладывать визит к врачу. Если человек почувствовал себя плохо, если он ощущает недомогание - врача нужно вызвать сейчас, а не откладывать на рабочие дни, потому что любая задержка в оказании медицинской помощи здесь будет чревата осложнениями", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Попова отметила, что неоднократно наблюдалось снижение обращений к врачам в период нерабочих дней. "И потом, после праздников, все, кто ждал рабочих дней, оказываются уже в тяжелом состоянии на больничной койке", - добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. В ряде регионов приняли решение объявить их раньше.