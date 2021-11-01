{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 24 тыс. врачей участвуют в конкурсе "Народный доктор Московской области"

По итогам голосования будут определены два победителя в номинациях "Народный детский доктор" и "Народный взрослый доктор"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Жители Подмосковья смогут проголосовать за лучшего доктора в регионе на портале "Добродел". В конкурсе заявлено более 24 тыс. врачей - это взрослые и детские медицинские специалисты, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"Мы не первый год проводим подобный конкурс. В Московской области трудятся замечательные врачи, профессионалы своего дела. И жители Подмосковья могут поддержать любимых докторов, тем самым высказав им благодарность за их нелегкий труд. В конкурсе заявлено более 24 тыс. врачей - это взрослые и детские медицинские специалисты", - приводятся слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Голосование продлится до 1 декабря. По его итогам будут определены два победителя: "Народный детский доктор" и "Народный взрослый доктор". Подведение результатов конкурса проводится конкурсной комиссией по итогам открытого онлайн-голосования.

Теги
Россия
Минздрав разработал порядок медосвидетельствования на противопоказания к владению оружием
Читать полностью