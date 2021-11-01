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Пандемия COVID-19

Иностранцы смогут посещать подведомственные Минкультуры музеи с отрицательным ПЦР-тестом

Пресс-служба правительства Ленинградской области ранее сообщила, что в музеи и театры Ленинградской области можно будет попасть посетителям, имеющим QR-коды зарубежных прививок от COVID-19

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Иностранные граждане смогут посещать федеральные театры и музеи при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства культуры РФ.

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"Допуск иностранных граждан в подведомственные Минкультуры России театры и музеи в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года будет осуществляться при предъявлении в бумажной форме отрицательного ПЦР-исследования на выявление коронавирусной инфекции, выполненного за сутки до посещения учреждения", - сообщили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба правительства Ленинградской области сообщила, что было принято решение о том, что в музеи и театры Ленинградской области можно будет попасть посетителям, имеющим QR-коды зарубежных прививок от COVID-19. Региональное же управление Роспотребнадзора заявило, что не давало допуска в музеи Ленинградской области посетителям, привитым от коронавируса заграничными вакцинами.

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РоссияПандемия COVID-19
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