Более 30 млн рублей направят на Ставрополье на ремонт разрушенной дороги к селу Тищенскому

ПЯТИГОРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Подъезд к селу Тищенскому на Ставрополье ремонтируют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" за 32 млн рублей. Дорога, построенная более 50 лет назад, находилась практически в разрушенном состоянии, при этом по ней подвозят детей к школе, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"В Изобильненском округе идет ремонт участка дороги, ведущей к селу Тищенскому от местной автодороги Изобильный - Птичье, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Протяженность участка - почти 6 км. На его обновление по нацпроекту направлено более 32 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дорогу построили в 1960-70-е годы и до начала ремонта по нацпроекту она была разрушена на 85%. Теперь по плану здесь уложат два слоя свежего асфальтобетона, обновят бордюрный камень, укрепят обочины. Также в планах обустроить автобусную остановку и установить барьерные ограждения. Работы выполнили уже на 85%.

"По этой дороге осуществляются пассажирские перевозки по маршруту Изобильное - Тищенское, а также происходит подвоз детей к местной средней школе. В связи с такой высокой социальной значимостью решили привести автодорогу в нормативное состояние с помощью национального проекта", - рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа, слова которого приводятся в сообщении.