Около 2,6 тыс. человек посетили мероприятия фестиваля "Территория.Kids" в Москве

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Около 2,6 тыс. зрителей посетили порядка 75 мероприятий, прошедших в рамках I Международного детского фестиваля современного искусства "Территория.Kids", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе фестиваля.

"В общей сложности за время фестиваля состоялось около 75 мероприятий на 10 площадках Москвы, которые посетили около 2,6 тыс. зрителей. Прямые трансляции программы для профессионалов и читок современных пьес для подростков посмотрели 49 500 зрителей", - отметили в пресс-службе.

Фестиваль завершился 31 октября. Его программа включала, в частности, 12 спектаклей разных жанров, театрально-документальную лабораторию "Семейная реликвия" режиссера Марфы Горвиц, режиссера Филиппа Гуревич, художницы Анны Агафоновой, драматурга Екатерины Тимофеевой, хореографа Сергея Тонышева, мастер-классы для детей и родителей, лекции для профессионалов в области театра. Кроме того, до 21 ноября будет работать интерактивная выставка и проект "PLAYMMOMA 2.0" от Московского музея современного искусства.

В арт-дирекцию фестиваля "Территория.Kids" вошли хореограф-постановщик, перформер, лауреат российской национальной театральной премии "Золотая маска" Анна Абалихина и актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд.

Цель фестиваля "Территория" - объединение профессионалов театра, танца, изобразительного и музыкального искусства, создание смотра для знакомства зрителя с наиболее актуальным исполнительским искусством разных жанров.