Около 50% из проверенных объектов в Тюменской области нарушали антиковидные меры

ТЮМЕНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Почти половина проверенных за два дня Роспотребнадзором объектов торговли и сферы услуг в Тюменской области нарушали требования периода пандемии. Об этом в понедельник сообщили журналистам в региональном оперативном штабе.

"Более 100 продовольственных магазинов, супермаркетов и гипермаркетов в торговых центрах, зоомагазинов, аптек проверили специалисты Роспотребнадзора в Тюменской области 30 и 31 октября на предмет соблюдения правил безопасности по предотвращению распространения COVID-19. Около 50% проверенных объектов работали с нарушениями. В отношении виновных составляются и направляются в суд административные протоколы", - говорится в сообщении.

Как добавила руководитель отдела санитарного надзора областного управления Роспотребнадзора Надежда Токарева, проверки прошли во всех районах региона.

За минувшие сутки зарегистрировано 340 случаев заражения коронавирусом в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 71 120 случаев, выздоровели 58 513 человека. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф коллективный иммунитет в регионе составляет 53,6%, полный курс вакцинации прошли 645 860.