Морозы до минус 27 градусов ожидаются в регионах УрФО в начале ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Похолодание и гололед ожидаются в регионах Уральского федерального округа со 2 по 4 ноября, в некоторых районах температура опустится до минус 22-27 градусов. К четвергу ожидается небольшое потепление, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 2 ноября] переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков, гололед, на дорогах гололедица. Похолодание. Температура воздуха ночью минус четыре-девять градусов, на севере минус 14-19, днем - минус два-семь, в горах и низинах до минус 11 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. Уточняется, что к четвергу в регионе потеплеет до плюс трех градусов днем, возможны порывы ветра до 15 м/с.

Управление ГИБДД в Екатеринбурге предупредило водителей, что в связи с похолоданием и выпадением снега на улицах ожидается сильный гололед. Автомобилистам рекомендовано выбирать безопасную скорость, избегать резких маневров, исключить рискованные обгоны. Как сообщили журналистам в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга, из-за предстоящего похолодания коммунальщики задействуют все силы для предотвращения гололедицы. На уборку города выйдут 356 рабочих, в распоряжении которых 140 единиц техники, службы благоустройства заблаговременно применят противогололедные материалы, в том числе фракционный песок.

По данным Курганских синоптиков, в регионе ночью похолодает до минус 15, днем - до минус восьми градусов, порывы ветра местами достигнут 14 м/с. В Челябинской области - похолодает до минус пяти градусов ночью, днем - до минус четырех градусов, возможен небольшой снег.

В Тюменской области, как сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, в ближайшие три дня похолодает до минус 22 градусов ночью, но к четвергу в регионе потеплеет до плюс двух градусов, осадков не ожидается. В Ханты-Мансийском автономном округе ночью во вторник похолодает до минус 26 градусов, потеплеет к четвергу - днем воздух прогреется до плюс трех градусов, возможен небольшой снегопад. В ЯНАО морозы в ночные часы достигнут минус 27 градусов, днем в четверг потеплеет до плюс двух градусов, возможны метель и сильный ветер.