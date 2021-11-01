ВОЗ возобновила набор специалистов в экспертную группу по опасным патогенам

ЖЕНЕВА, 1 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила набор специалистов в создаваемую ею научно-консультативную группу (SAGO), которая будет заниматься вопросами происхождения новых патогенов, включая коронавирус SARS-CoV-2. Как сообщила в понедельник женевская штаб-квартира ВОЗ, заявки от соискателей будут приниматься по 3 ноября включительно и речь идет об экспертах в сфере общественных наук, антропологии, этики, политических наук и биологической безопасности.

"ВОЗ возобновляет свой призыв к подаче заявок в течение трех дополнительных дней, чтобы способствовать заявкам из сферы социальных наук, антропологии, этики, политической науки и биобезопасности", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что кандидатам, подавшим заявки во время основного этапа набора, не нужно их направлять повторно.

Набор в SAGO был объявлен 20 августа, а 13 октября ВОЗ опубликовала имена предварительно отобранных ею 26 экспертов, пояснив, что окончательный список будет сформирован по завершении двухнедельных "публичных консультаций" и выполнения "соответствующих процедур". В состав группы были рекомендованы, в частности, специалисты из России, Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Китая, США и Франции. Всего поступило более 700 заявок на участие в SAGO.

Как пояснили в ВОЗ, эксперты "будут консультировать ВОЗ в отношении разработки глобальных рамок определения и ведения исследований происхождения возникающих и появляющихся вновь патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2". Объявлено, что группа "должна собираться регулярно", а ее первое заседание "будет проведено в ноябре". Заседания могут проводиться как в очном формате, так и онлайн.

Объявив в августе о наборе специалистов в SAGO, ВОЗ пояснила, что создание этой структуры необходимо для своевременной оценки рисков вспышек опасных болезней на планете с учетом последствий пандемии коронавируса. В группу войдут специалисты разных научных дисциплин, включая, в частности, вирусологию, эпидемиологию, экологию, микробиологию, бактериологию, медицинскую статистику, ветеринарию, этику и биобезопасность. В штаб-квартире организации в связи с этим напомнили, что мир столкнулся с растущим числом угроз, связанных с появлением новых патогенов и повторными вспышками прежних. Это, в частности, SARS-CoV-2, MERS-CoV, Ласса, Марбург, Эбола, Нипах, птичий грипп.

Согласно правилам, эксперты не должны представлять правительства, коммерческие структуры и научно-исследовательские институты, а также организации гражданского общества.