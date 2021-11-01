Молодежный фестиваль "Кинокавказ" состоится в Нальчике в режиме онлайн

НАЛЬЧИК, 1 ноября. /ТАСС/. Молодежный фестиваль "Кинокавказ" состоится в Нальчике на базе Северо-Кавказского государственного института искусств (СКГИИ) в режиме онлайн, без очного участия конкурсантов. Молодые режиссеры смогут представить на суд жюри свои короткометражные, анимационные, телевизионные документальные фильмы и социальные ролики, сообщили журналистам в понедельник в оргкомитете кинофестиваля.

"До 24 ноября 2021 года ведется прием заявок на участие в III Открытом Северо-Кавказском молодежном кинофестивале "Кинокавказ" на сайте www.kinokavkaz.ru. В конкурсе короткометражных игровых фильмов, короткометражных анимационных фильмов, телевизионных документальных фильмов и социальных видеороликов могут участвовать авторы в возрасте с 16 до 35 лет (вне зависимости от территории проживания). Председателем конкурсного жюри является руководитель курса режиссуры кино и телевидения Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), доцент, федеральный эксперт в области профессионального образования Виталий Калинин", - говорится в сообщении.

Победителям вручат дипломы лауреата и статуэтки за лучшую работу в номинации, все участники, вошедшие в шорт-лист получат дипломы участника. Личное присутствие участников не предусмотрено, фестиваль проводится в формате онлайн на сайте www.kinokavkaz.ru. планируется, что 1 декабря будет опубликован шорт-лист, 15 декабря подведут итог фестиваля. Сроки проведения фестиваля могут быть изменены с учетом эпидемиологической обстановке в регионе, уточнили организаторы.

Отмечается, что СКГИИ в Нальчике - единственный творческий вуз в СКФО - реализует данный проект с целью развития культурного обмена и сотрудничества между кинематографистами Северо-Кавказского федерального округа и других субъектов Российской Федерации, повышения интереса к искусству кино у молодого поколения.