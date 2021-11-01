Районную поликлинику капитально отремонтировали на Ставрополье впервые за 40 лет

СТАВРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Здание районной поликлиники впервые за 40 лет отремонтировали в Кочубеевском округе Ставрополья. Больницу округа оснастили новым оборудованием и медицинским транспортом, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе депутата Госдумы от Ставропольского края Ольги Тимофеевой.

"В этом году было закуплено новое медицинское оборудование и техника, три автомобиля на общую сумму 163,7 млн рублей. В этом же году впервые за 40 лет проведен масштабный капитальный ремонт здания поликлиники. Заменена кровля, окна, инженерные системы, выполнена отделка внутренних и наружных стен. Ремонт в поликлинике только что завершился", - говорится в сообщении.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева (фракция "Единая Россия") в понедельник передала медикам больницы партию дезинфицирующих растворов и средств индивидуальной защиты.

"Кочубеевская больница одной из первых в крае приняла удар, открыла ковидное отделение, закупила аппараты ИВЛ. Я регулярно посещала эту больницу. Но сегодня ситуация сложная. Здесь нет свободных мест, врачам очень нужна наша помощь. Нагрузка на медиков чрезвычайная. Поэтому мы продолжаем акцию взаимопомощи", - цитирует пресс-служба Тимофееву.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в ходе пленарного заседания сообщил депутатам о возобновлении общероссийской акции "Мы вместе". Акция была запущена в марте прошлого года и объединила почти 200 тыс. волонтеров. Они доставляли продукты и лекарства, работали в "красных зонах" больниц, развозили врачей, оказывали психологическую, юридическую и другую необходимую помощь гражданам. Адресная помощь была оказана порядка 6,5 млн человек.