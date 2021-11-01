Ревакцинацию от коронавируса в Петербурге прошли более 90% пациентов социальных учреждений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Доля прошедших повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в социальных учреждениях Петербурга превышает 91%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вице-губернатора города Олега Эргашева.

"Сейчас мы проводим повторную вакцинацию получателей социальных услуг от COVID-19 с привлечением выездных медицинских бригад. Ею уже охвачены более 91% проживающих в стационарных социальных учреждениях. Иммунизация проходит с учетом состояния здоровья при отсутствии противопоказаний к вакцинации", - процитировали в пресс-службе Эргашева.

Во время первого этапа вакцинации от COVID-19 было привито 97,3% - более 10 тыс. человек, проживающих в интернатах для пожилых и инвалидов Санкт-Петербурга. На сегодняшний день ревакцинацию прошли 6,8 тыс. человек.

По данным администрации города, всего с начала массовой вакцинации вПетербурге сделали прививку первым компонентом более 1,7 млн человек, более 1,9 млн человек завершили цикл вакцинации. Сейчас в городе развернуты 175 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов.

По последним данным, в Петербурге выявили 711 804 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 643 867 человек, умерли 23 965. За последние сутки в городе выявили 3 250 случаев заражения.