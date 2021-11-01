Генсек ООН предупредил о растущем риске появления новых вариантов коронавируса

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с преодолением отметки в 5 млн жертв коронавируса предупредил о растущем риске появления новых вариантов этой инфекции.

"Пять миллионов смертей указывают, что нам нельзя снижать бдительность. Мы видим все новые смерти. Больницы переполнены, медики измотаны. Растет риск появления новых вариантов, которые отнимут новые жизни. Одновременно растут другие угрозы, которые позволяют коронавирусу распространяться и далее: дезинформация, скапливание вакцин в руках отдельных государств, национализм в отношении их распределения и нехватка международной солидарности", - говорится в распространенном в понедельник обращении генсека.

Гутерриш отметил, что "было бы ошибкой думать, что пандемия закончилась" даже в тех местах, где уже снимаются ограничительные меры. "Мы должны добавить к вакцинации бдительность, а это среди прочего проверенные и разумные санитарные меры - масочный режим и соблюдение социальной дистанции", - подчеркнул генсек.

По подсчетам ТАСС, 28 октября общее число умерших из-за коронавируса в мире превысило 5 млн. Позднее эти цифры подтвердила Всемирная организация здравоохранения. О первой смерти стало известно 11 января 2020 года. Миллион летальных исходов был зарегистрирован 28 сентября, два - менее чем через четыре месяца, 15 января 2021 года. Отметка в 3 млн была преодолена еще через три месяца, 4 млн были зарегистрированы 6 июля.