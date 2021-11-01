План по вакцинации от COVID-19 в Курской области выполнили на 70%

КУРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Более 487 тыс. жителей Курской области сделали прививку от коронавируса, что составляет 70% от плана, сообщил губернатор региона Роман Старовойт на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник.

"Запланированный целевой 80%-ный показатель от лиц, подлежащих вакцинации, мы выполнили на 70%. Доля лиц старше 60 лет [от общего числа вакцинированных] составляет 31,5%", - сказал Старовойт. По данным управления Роспотребнадзора по региону, прививку от коронавируса сделали более 487 тыс. жителей области.

В регионе развернули более 2,3 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, доля свободного коечного фонда варьируется от 8% до 10%. Для оказания помощи амбулаторно, по словам Старовойта, сформировали запас лекарств на полтора месяца, в стационарной форме - на три месяца. За счет введения ограничений и периода нерабочих дней отмечается снижение заболеваемости COVID-19 среди детей во всех возрастных группах, а также среди жителей региона старше 65 лет.

В Курской области с 21 октября школьники ушли на досрочные каникулы, с 25 октября по 7 ноября в регионе ввели режим нерабочих дней. На период нерабочих дней в области закрыли для посещения все учреждения общественного питания, культуры, сферы услуг, здоровья, красоты, а также магазины, кроме продуктовых.

С начала пандемии в Курской области выявили 66 552 случая заражения коронавирусом, из числа заразившихся выздоровели 57 287 человек, 1 624 пациента умерли. Для некоторых категорий населения в регионе обязательную вакцинацию увеличили до 80%. В Курской области с марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового присутствия людей.