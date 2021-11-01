Власти Мурманской области не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября

"Пока основания продлевать нерабочие дни у нас нет, почему я каждый раз говорю "пока", потому что ситуация может разворачиваться по-разному. Такое решение мы будем принимать в случае, если появится такая необходимость", - сказал Чибис, отвечая на вопросы жителей региона во время прямой линии в соцсетях. Глава региона добавил, что введение новых ограничений, в том числе и продление "ковидных каникул", полностью зависит от соблюдения жителями санитарно-эпидимеологических норм.

Нерабочие дни в Мурманской области ввели с 30 октября по 7 ноября с учетом эпидситуации по коронавирусу. В этот период не работают предприятия и организации, за исключением непрерывного цикла; общепит и учреждения культуры работают для посетителей только при наличии QR-кода, а также навынос и по доставке. Заселение в гостиницы, посещение спортивных мероприятий возможны также только по QR-коду, ПЦР-тесту и справке переболевшего (не позднее полугода).

Как ранее сообщали в региональном оперштабе, всего в Мурманской области привились более 256 тыс. человек (без учета ревакцинированных и иностранных граждан), что составляет более 55% от плана. Количество желающих привиться за последние дни выросло почти в два раза. Свободный коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом в стационарах Мурманской области составляет около 20%. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 79 тыс., умерли 2 330 человек. Суточный прирост заболевших за прошедший день составил 275.