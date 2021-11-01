К месту проведения климатического саммита в Глазго перестают пускать его участников

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Организаторы 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) перестают пускать участников форума на территорию Шотландского выставочного центра, в котором он проводится. Как сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС представители ООН, это связано с достижением максимальной заполняемости площадки, предусмотренной ограничениями в связи с коронавирусом.

"В настоящий момент отмечается большая загруженность места проведения конференции. Чтобы обеспечить соблюдение мер по борьбе с распространением COVID-19, мы просим участников активно использовать информационную онлайн-платформу COP26, [чтобы следить за ходом мероприятия,] и находиться в синей зоне, [где расположены павильоны делегаций, ведутся переговоры и проходят выступления глав государств и правительств,] не дольше, чем это необходимо".

Работающие на COP26 журналисты сообщили корреспонденту ТАСС, что их коллегам начали отказывать в доступе на территорию выставочного центра. Согласно действующим правилам, его максимальная заполняемость составляет 10 тыс. человек. Первый министр Шотландии Никола Стерджен признала, что, несмотря на строгие санитарные меры и очень высокий уровень вакцинации в Великобритании, проведение конференции в крупнейшем городе Шотландии приведет к всплеску заболеваемости COVID-19.

Всего в Глазго для участия в COP26 собралось свыше 25 тыс. человек из 196 стран, включая политиков, журналистов, представителей некоммерческих организаций и бизнеса, безопасность которых обеспечивают 10 тыс. полицейских. Участники конференции могут посещать другие площадки, помимо выставочного центра, но повышенный интерес к проходящим на его территории событиям связан с началом встречи мировых лидеров.

Ранее в понедельник у входа в синюю зону образовались огромные очереди, в которых участники встречи проводили по несколько часов. Сотрудники службы безопасности пояснили, что отчасти это было связано с прибытием более чем 120 глав государств и правительств участвующих в COP26 стран. Высокопоставленные гости и их помощники в приоритетном порядке проходили досмотр и регистрацию.

Территория вокруг выставочного центра оцеплена, а участники конференции, наблюдатели и журналисты должны пройти несколько кордонов, чтобы попасть внутрь и обязательно предъявить электронную справку с отрицательным результатом анализа на COVID-19. Внутри необходимо пройти сквозь рамки металлоискателя и пропустить личные вещи через сканер.

Жалобы на организацию

Британские организаторы 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в неформальных беседах обращают внимание на нехватку сотрудников, нанятых ООН для работы с делегатами и прессой. О других проблемах с организацией мероприятия ранее также сообщали британские СМИ. Повышенный наплыв участников форума в этот день связан также с отменой многих поездов в Глазго из-за проливных дождей и подтопления железнодорожных путей.