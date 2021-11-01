CNN: в США в ближайшие дни опубликуют правила вакцинации для работников частного сектора

ТАСС, 1 ноября. Требования к частному сектору в Соединенных Штатах, согласно которым предприятия с 100 или более сотрудниками будут обязаны вакцинировать или еженедельно проверять их на наличие коронавируса, в ближайшее время появятся в Федеральном реестре США. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя министерства труда.

"1 ноября Административно-бюджетное управление завершило проверку временного стандарта на случай чрезвычайных ситуаций. Федеральный реестр опубликует временный стандарт на случай чрезвычайных ситуаций в ближайшие дни", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что работодатели, которых коснутся новые правила, должны будут разработать, внедрить и обеспечить соблюдение обязательной политики вакцинации против коронавируса или же предоставить сотрудникам выбор между прививкой или регулярным тестированием на наличие заболевания.

В сентябре 2021 года Белый дом опубликовал 11-страничный меморандум под названием "Путь выхода из пандемии". В нем были указаны шесть ключевых областей, в которых Байден либо меняет, либо ужесточает свою стратегию в отношении борьбы с распространением коронавируса. По оценкам Белого дома, новые меры могут затронуть около 80 млн сотрудников частного сектора. Также в сентябре администрация США сообщала, что игнорирующие свои обязательства предприятия могут быть оштрафованы на сумму до $14 тыс. за каждый случай.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 45,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 745,8 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В последнее время большинство новых случаев заболевания приходится на штамм "дельта".