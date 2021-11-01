В стационарах Петербурга увеличилось число больных COVID-19 после спада в конце октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Количество пациентов с коронавирусом, находящихся в стационарах Петербурга, вновь выросло до более чем 7,9 тыс., с 27 октября наблюдался незначительный спад этого показателя - до 7,7 тыс. Сейчас свободный коечный фонд составляет менее 1,5 тыс., сообщила в понедельник пресс-служба Смольного.

Согласно справке, распространенной пресс-службой администрации города, о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, всего в городе пациентов с коронавирусом принимают 18 больниц. Амбулаторное лечение сейчас проходят более 39,7 тыс. человек, 38 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому. Как следует из отчета, в реанимации находятся 747 человек, к аппаратам ИВЛ подключили 379 пациентов. В городе развернули более 9,4 тыс. коек для больных с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге сделали прививку первым компонентом более 1,7 млн человек, более 1,9 млн завершили цикл вакцинации. В городе работают 175 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций, запас вакцины составляет 692 478 доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 711 804 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 643 867 человек, умерли 23 965. За последние сутки в городе выявили 3 250 случаев заражения.