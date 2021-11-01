В Саратовской области до 15 ноября продлили режим удаленной работы для беременных женщин

САРАТОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Режим удаленной работы продлили для беременных в Саратовской области до 15 ноября, сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале во вторник.

"Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе и основываясь на предписании главного санитарного врача Саратовской области, период нахождения беременных женщин на дистанционной работе продлен по 15 ноября", - написал Бусаргин.

Уточняется, что руководителям органов исполнительной власти региона, областных государственных учреждений и предприятий необходимо обеспечить условия дистанта, иным работодателям также рекомендуется осуществить перевод беременных женщин на удаленную работу.

В Саратовской области действуют ограничения на работу общепита, остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и т. д. Запрещается работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли, работу предприятий общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов в торговых центрах, комплексах, ограничили реализацией продукции навынос, без предоставления посетителям посадочных мест. Также временно приостановили бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах, на транспорте, работодателям рекомендовали в приоритетном порядке осуществлять перевод работников старше 65 лет на дистанционную работу.

1 ноября в Саратовской области зарегистрировали 599 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших коронавирусом составляет в Саратовской области 101 998 . Выздоровели с начала эпидемии 90 243 человека, за сутки - 310 человек.