Ставрополье закупит лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19 на 92,5 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Ставропольский край сможет дополнительно закупить лекарства для бесплатного обеспечения амбулаторных пациентов с коронавирусом на 92,5 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета, сообщили журналистам в понедельник в краевом управлении по информационной политике.

"Еще более 10,9 млрд рублей будет направлено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных больных с коронавирусной инфекцией. Коснется эта мера господдержки более 1,8 млн человек, а конкретно Ставрополье получит на эти цели еще почти 92,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения края Владимир Колесников сообщал журналистам, что с начала пандемии бесплатными лекарствами в регионе обеспечили 62 тыс. амбулаторных пациентов с коронавирусом. В октябре 2021 года край получил из федерального бюджета более 66 млн рублей, что позволит обеспечить препаратами еще около 12,5 тыс. пациентов.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении правительством РФ дополнительных средств на закупку лекарств для амбулаторных пациентов. Премьер-министр отметил, что правительство по поручению главы государства ведет ежесуточный мониторинг, чтобы было все необходимое для оказания помощи пациентам с ковидом как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.

С начала пандемии в крае зарегистрировано 98 213 случаев коронавируса, выздоровели 76 467 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умерли 4 055 пациентов. Лечение в стационаре получают 4 505 пациентов с внебольничными пневмониями и коронавирусом, из них в тяжелом состоянии находятся 442 человека. С 30 октября по 7 ноября в крае объявлен период нерабочих дней. Ранее в регионе была введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, в правительстве края отмечали, что это позволило значительно ускорить темпы вакцинации в регионе.