В Петербурге из-за ремонтных работ на проспекте Стачек отменят пять остановок трамвая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Пять остановок трамвая отменят на двух участках во время проведения ремонтных работ на проспекте Стачек в Петербурге. Об этом рассказали в понедельник в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"В связи с организацией реверсивного движения на двух участках ремонта отменяются пять остановок трамвая: с 1 ноября до окончания работ - "проспект Маршала Жукова" по направлению от метро "Автово", "проспект Стачек, дом 111" в оба направления. С 3 ноября до окончания работ - "Кронштадтская площадь" в оба направления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что завершение ремонтных работ на указанных адресах запланировали на конец 2021 года. Ремонтные работы по другим адресам проспекта Стачек продолжатся в 2022 году. Кроме того, 1 ноября возобновилось трамвайное движение на участке от проспекта Стачек, д. 111 до улицы Лени Голикова. Во время ремонта трамваи № 36 и № 52 продолжали работу. Для этого уложили съезды, по которым трамваи перестраивались и проезжали общую часть пути.