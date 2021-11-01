Первые 50 коек для детей с коронавирусом развернули в Вологодской области

ВОЛОГДА, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Вологодской области впервые развернули 50 коек в детской областной клинической больнице для лечения детей с коронавирусной инфекцией. Общее число инфекционных коек увеличилось в регионе до 2 040, сообщил в понедельник заместитель руководителя регионального оперштаба Алексей Плотников.

"До сегодняшнего утра у нас было 1 990 коек в моногоспиталях в Вологде, Череповце и Великом Устюге. Сегодня дополнительно в Вологде открыли 50 коек на базе клинической детской больницы на Пошехонском шоссе для оказания помощи детям с ковидом. На сегодня всего 2 040 коек. Есть план дальнейшего их развертывания, исходя из эпидситуации, - до 2,5 тыс. Тогда будут задействованы койки "Северстали", Сокольской и Шекснинской ЦРБ", - сообщил Плотников, отвечая на вопросы жителей области в прямом эфире на странице региона во "ВКонтакте".

Как уточнили ТАСС в департаменте здравоохранения области, инфекционные койки для детей развернули впервые. Ранее детей госпитализировали вместе со взрослыми в моногоспитали, но это были единичные случаи, в основном дети переносили коронавирус бессимптомно или в легкой форме. "Красную зону" организовали в отдельном двухэтажном корпусе больницы, где подготовили 20 боксов для госпитализации детей без сопровождения родителей и 30 - для лечения детей с родителями или другими родственниками, 35 коек оборудовали кислородом. С понедельника начали принимать пациентов.

Как подчеркнул Плотников во время прямой линии, пока уровень госпитализации позволяет обходиться имеющимися койками. При этом в области полностью готовы несколько площадок для перепрофилирования, при необходимости их развернут для оказания помощи больным. В целом моногоспитали заняты на 89,2%.

В Вологодской области, как и в целом в Европейской части России, циркулирует дельта-штамм коронавируса, он более заразен, поэтому наблюдается существенный прирост числа заболевших. "Фиксируем, что начинают болеть дети, чего не было год назад. Видим, что достаточно тяжело болеет молодежь, хотя ранее молодые люди переносили заболевание в более легкой форме. Вирус по-прежнему акцентируется на категории граждан 60+, поэтому введены дополнительные ограничения для пожилых. Вирус по-прежнему фатален для хронических больных, он вызывает обострение хронических заболеваний и может привести к фатальным последствиям", - констатировал Плотников.

На 1 ноября в Вологодской области выявили 78 643 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 361 заболевший. Выздоровели 70 373 человека, умерли 2 205. С 6 октября в области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения, завершить которую необходимо до 25 декабря. С 1 ноября повсеместно требуется QR-код или справка о вакцинации, справка о перенесенном коронавирусе либо ПЦР-тест.