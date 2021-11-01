Волгоградский губернатор поручил продумать предложения о продлении ограничений

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил задачу представить предложения о целесообразности продления принятых ранее ограничительных мер из-за сложной ситуации с распространением коронавируса в регионе. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе областной администрации.

"В целях дальнейшей защиты жителей и гостей Волгоградской области от коронавирусной инфекции Андрей Бочаров поставил дополнительные задачи <…> на основе оценки эффективности действующих профилактических и ограничительных мер в срок до 6 ноября представить оперативному штабу предложения о целесообразности продления принятых мер", - говорится в сообщении.

В Волгоградской области с 18 октября только с QR-кодом пускают в музеи, кинотеатры, бассейны, салоны красоты, фитнес-центры. С 25 октября без кода не пускают в кафе, бани, а также в междугородние автобусы. С 30 октября в регионе ввели самоизоляцию для непривитых старше 60 лет, запрет на проведение с 23:00 до 06:00 мск зрелищно-развлекательных мероприятий, работу кафе. С 30 октября по 7 ноября решили приостановить проведение массовых спортивных мероприятий, работу стоматологий, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, бань, выставок, библиотек, кинотеатров, культурно-досуговых учреждений, за исключением театров и музеев. Непродовольственные магазины с 30 октября по 7 ноября будут обслуживать покупателей только по QR-кодам.

По данным Роспотребнадзора по Волгоградской области на 1 ноября, в регионе выявили 104 436 случаев заражения коронавирусом, в том числе 441 - за последние сутки. Выздоровели 91 595 человек, умерли 3 578.