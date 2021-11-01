Крупнейшую поликлинику в Нальчике отремонтируют к концу лета 2022 года

НАЛЬЧИК, 1 ноября. /ТАСС/. В Нальчике капитально отремонтируют крупнейшую поликлинику, которая обслуживает более 76 тыс. граждан к концу лета 2022 года, впервые за 30 лет в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщается в понедельник на странице Минздрава Кабардино-Балкарии (КБР) в Instagram.

Первичную помощь в медучреждении получают порядка 76 тыс. официально прикрепленных граждан (в Нальчике проживает около 240 тыс. человек). Ожидается, что капитальный ремонт завершат в августе 2022 года. Прием пациентов в поликлинике не прекращается, в штатном режиме работает кабинет вакцинации. Получить прививку от коронавируса можно с 8:00 до 18:00 ежедневно, в том числе по выходным.

"Капительный ремонт 2-й Нальчикской поликлиники по улице Ашурова проводится впервые за 30 с лишним лет, здание было построено в конце 80-х годов 20 века и в настоящее время во многом не отвечает требованиям современного медицинского учреждения первичной помощи больным. Сейчас в поликлинике ведутся масштабные работы по программе модернизации первичного звена здравоохранения (МПЗЗ): уже демонтировали напольное покрытие, обновили систему отопления, заменяют электропроводку. В здании будут установлены новые окна и двери, разберут старые подвесные потолки и сделают их выше", - говорится в сообщении.

Оснастят поликлинику и новым оборудованием, которое также получено по МПЗЗ. Так, в хирургическом кабинете будет установлена современная эндоскопическая система, которая позволит проводить гастро- и колоноскопию. Ремонт в помещениях ведется, в том числе, с учетом специфики установки таких аппаратов.

Ранее глава КБР Казбек Коков заявил, что программа модернизации первичного звена медицинского обслуживания включает 50 объектов по всей республике, в том числе строительство 13 новых объектов. В рамках данной программы до 2024 года на модернизацию первичного звена в республике будет направлено 1,8 млрд рублей. Реализация программ модернизации первичного звена здравоохранения началась в России с 1 января 2021 года. В частности, планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности медицины для населения, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.