Темпы вакцинации в Смоленской области выросли на 14% после ввода нерабочих дней

ТАСС, 1 ноября. Более 26 тыс. человек сделали прививку от коронавируса в Смоленской области после объявления в регионе нерабочих дней, введенных досрочно с 28 октября. Темпы вакцинации увеличились за неделю на 14%, сообщили в понедельник ТАСС в региональном департаменте по здравоохранению.

"В первые нерабочие дни в Смоленской области увеличилось количество желающих вакцинироваться. За последнюю неделю темпы вакцинации в регионе выросли на 14%", - сказали в департаменте.

По данным регионального оперштаба, за неделю от коронавируса в Смоленской области вакцинировались более 26 тыс. жителей региона, из них более 15 тыс. - первым компонентом. За этот период наибольшее число желающих привиться фиксировалось с 26 октября по 29 октября, когда ежедневно вакцинировались от 5 до 6 тыс. человек. В департаменте здравоохранения отметили, что нагрузка на медицинские учреждения региона остается по-прежнему высокой. "Число случаев заражения пока не снижается, но в то же время нет и стремительного роста заболевших", - добавили в сообщении.

Ранее губернатор Смоленской области сообщил о необходимости наращивания темпов вакцинации в регионе, отметив, что в стационары ежесуточно поступают 160-180 пациентов с симптомами коронавирусной инфекции. В регионе с начала пандемии выявили 62 349 случаев заражения коронавирусом, из них 599 - за последние сутки. Выздоровели 28 266 человек, умерли 1 928 пациентов. План по вакцинации выполнили примерно на 54%.

Власти Смоленской области 25 октября приняли решение о введении в регионе нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября из-за перегрузки системы здравоохранения. На этот период в регионе ввели каникулы для школьников и студентов, приостановили доступ жителей к предприятиям сферы обслуживания, в том числе салонам красоты и фитнес-центрам, а также учреждениям культуры. В гостиницах разрешается работа общепитов для обслуживания проживающих в них постояльцев при наличии у работников необходимых документов и тестировании сотрудников на коронавирус раз в три дня. Ввели обязательную самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет.