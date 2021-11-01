МЧС предупредило о сильном тумане в Москве до утра 2 ноября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Туман с ограничением видимости до 200 м ожидается в ближайшее время и до утра 2 ноября в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10:00 2 ноября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м", - говорится в сообщении.

Водителям следует снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами, а также избегать внезапных маневров и поворотов. Пешеходам лучше иметь на одежде светоотражающие элементы.