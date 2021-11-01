Вуйнович порекомендовала людям с низким иммунитетом ревакцинироваться через шесть месяцев

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Людям с низким иммунным ответом рекомендуется ревакцинироваться от коронавирусной инфекции через 6 месяцев. Об этом в понедельник заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия-1".

"Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через 6 месяцев", - сказала она.

Вуйнович отметила, что эффективность нерабочих дней в России в части препятствования распространению коронавируса будет зависеть от отношения населения и практического применения имеющихся противоэпидемических мер.

"Это зависит от населения и от такого, насколько серьезно принимается ситуация, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы понимаем, что более чем 1 000 людей умирает каждый день, это большая цифра. Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост случаев [заражения COVID-19]".