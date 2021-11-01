СМИ: в Нидерландах ношение масок вновь станет обязательным

ГААГА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Нидерландов вернет обязательное ношение масок и расширит использование санитарных пропусков на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники.

По данным телеканала, с пятницы вновь будет введено обязательство по ношению масок в некоторых местах, в частности, в муниципальных и правительственных зданиях, библиотеках, в парикмахерских и салонах красоты. Не исключено, что правило коснется и магазинов, однако окончательного решения по этому поводу пока не принято.

"Также с пятницы расширится использование санитарных пропусков (выдаваемых на основе сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательном результате теста на коронавирус - прим. ТАСС), которые станут обязательными в том числе в тренажерных залах, бассейнах, зоопарках, парках развлечений и музеях", - отметила NOS. Пропуск может стать обязательными и в высших учебных заведениях, однако для этого правительству потребуется получить одобрение национального парламента.

Кроме того, голландские власти намерены призвать людей по возможности работать из дома хотя бы половину своего рабочего времени.

Официально о данных решениях будет объявлено во вторник на пресс-конференции и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и и.о. вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта Хуго де Йонге. По словам последнего, ужесточение мер неизбежно, поскольку число госпитализаций увеличивается. "Наша главная задача заключается в том, чтобы не допустить попадание в больницы людей, которые не защищены, которые не были вакцинированы", - подчеркнул он.

В понедельник в Нидерландах было зарегистрировано более 8,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. В среднем за последние семь дней в стране выявлялось более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом ежедневно, что на 42% больше, чем за семь дней до этого.