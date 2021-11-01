Глава продовольственной программы ООН готов лично обсудить с Илоном Маском проблему голода

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что готов при личной встрече показать американскому предпринимателю Илону Маску, как осуществляется борьба с мировым голодом. Такое сообщение Бизли разместил в понедельник в Twitter в ответ на запись Маска, который ранее предположил, что сможет пожертвовать организации $6 млрд, если будет понимать, на какие цели они пойдут.

"Вместо твитов позвольте мне показать вам. Мы можем встретиться где угодно - на Земле или в космосе, - но я предлагаю полевые условия, где вы сможете увидеть сотрудников ВПП, процессы и технологии в работе", - написал Бизли. Он добавил, что может предоставить план работы.

Диалог представителя ВПП ООН и Илона Маска в Twitter начался, когда Бизли предположил, что 2% состояния Илона Маска смогут помочь в решении проблемы голода в мире. Позднее Бизли добавил, что эти деньги не решат проблему, но позволят "предотвратить геополитическую нестабильность, массовую миграцию и спасти 42 млн человек, находящихся на грани голода".

Маск вскоре отреагировал на призыв Бизли. "Если ВПП объяснит под этой публикацией в Twitter, как именно $6 млрд помогут справиться с мировым голодом, я сейчас же продам акции Tesla и сделаю это", - заявил предприниматель. При этом он подчеркнул, что отчетность должна вестись в открытых источниках, "чтобы люди видели, каким именно образом распределяются средства".

Ситуация с голодом в мире

В конце июля ВПП ООН и Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) Объединенных Наций выпустили доклад, в котором отмечалось, что ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью может произойти с августа по ноябрь этого года в 23 районах мира, которые включают 28 государств. Речь шла об Афганистане, Гаити, КНДР, Колумбии, Мьянме, Нигерии, Сирии и еще целом ряде стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Америки.

Согласно документу, всего в 2020 году в мире с острыми проблемами в области продовольственной безопасности столкнулись около 155 млн человек: это на 20 млн больше, чем в 2019. Было отмечено, что более 41 млн человек в настоящее время нуждаются в неотложной помощи, иначе им грозит голод.

По оценкам журнала Forbes, Илон Маск возглавляет рейтинг самый богатых людей планеты, его состояние составляет более $292,6 млрд. Агентство Bloomberg в свою очередь оценивает суммарную стоимость активов Маска более чем в $311 млрд.