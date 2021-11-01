Власти Дагестана поручили за неделю найти ответственных за сброс медотходов в реку

МАХАЧКАЛА, 1 ноября./ТАСС/. Премьер-министр Дагестана поручил за неделю выяснить, кто ответственен за сброс медицинских отходов в реку Аварское Койсу в Дагестане. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Сегодня на совещании по ситуации с обнаружением медицинских отходов в реке Аварское Койсу председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов подчеркнул недопустимость подобных случаев и поручил в течение недели выяснить, кто ответственен за сброс отходов", - говорится в сообщении.

По словам премьера Дагестана, необходимо контролировать работу компаний по вывозу медотходов, с которыми у больниц заключены договора.

"Я вам даю недельный срок определиться и по-честному признаться, кто за это в ответе. В ином случае я поручу врио министра здравоохранения республики наказать главрачей всех районов, откуда предположительно могли быть вывезены отходы. Нам такие специалисты не нужны, которые вроде бы и лечат, в то же время выкидывают опасный мусор не туда, куда положено, и не следят за этим процессом в целом. Я не могу понять людей, которые с легкостью совершают подобные поступки", - цитирует Амирханова пресс-служба правительства.

Ранее автономная некоммерческая организация "Каспийский природоохранный центр" сообщала, что в реке Аварское Койсу в Дагестане обнаружены использованные шприцы и системы для внутривенных инъекций. Как отмечается, обнаруженные предметы являются медицинскими отходами класса "Б". Следственная группа обнаружила в реке 10 мешков с медицинскими отходами, которые планировалось вывезти на территорию ЦРБ района и после осмотра следственными органами утилизировать.

К руслу реки Аварское Койсу выходят лечебные учреждения нескольких районов - Гергебильский, Гунибский, Тляратинский, Шамильский, Хунзахский. Перечисленные медицинские организации имеют договора на вывоз медицинских отходов со специализированными компаниями, занимающимися их утилизацией, - ООО "Экодом", "Экоград", "Экодин". Сотрудниками утилизационных компаний согласно графику медицинские отходы забираются с территории медицинских учреждений и вывозятся. По данному факту проводится служебное расследование.