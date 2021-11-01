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Пандемия COVID-19

Власти Киева сообщили, что отделения реанимации в больницах заполнены почти на 100%

Заполненность койко-мест для зараженных коронавирусом в Киеве, по словам мэра города Виталия Кличко, составляет 70%

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Отделения интенсивной терапии в больницах Киева для инфицированных коронавирусом заполнены практически полностью. Об этом в понедельник сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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"[Отделения] реанимации в городе уже заполнены почти на 100%", - заявил он в эфире телеканала "Украина-24", добавив, что Киев подходит "к критической точке" наличия свободных мест в отделениях интенсивной терапии.

Заполненность койко-мест для зараженных коронавирусом в Киеве, по его словам, составляет 70%, занято почти 80% оснащенных доступом к кислороду кроватей. Всего же в столице Украины, напомнил он, 5,5 тыс. койко-мест для инфицированных.

Кличко подчеркнул, что в целом ситуация "тяжелая, но стабильная", однако признал, что город пока, вероятно, не подошел к пиковым значения по заболеваемости и сложное положение может продлиться еще около месяца. Это может привести к проблемам с обеспечением пациентов кислородом. "С кислородом [для больниц] в Киеве проблем нет, но если увеличится количество больных, которым нужен кислород, то я не исключаю, что могут быть проблемы", - признал мэр.

За прошедшие сутки в Киеве выявлено 495 новых случаев коронавируса, а в целом в стране подтвердили 13 936 новых случаев инфицирования. За время пандемии на Украине выявлено 2 936 238 зараженных, от вызванных инфекцией осложнений умерли 68 027 человек.

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