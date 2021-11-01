Коечный фонд в Самарской области увеличат до 8,5 тыс.

САМАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 370 коек в больницах Самарской области отдадут под ковидный госпитальный фонд в течение недели, сообщило в понедельник региональное правительство по итогам заседания оперштаба.

"В ковидный госпитальный фонд планируется ввести еще 371 место за эту неделю, таким образом он составит более 8 580 мест. Это более 40% всего госпитального фонда Самарской области. Среди стационарных пациентов более 19% - "тяжелые" и "крайне тяжелые", а подавляющее большинство (71%) - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшую неделю в области выросли темпы вакцинации. Полностью прошли вакцинацию более 1,167 млн жителей, что составляет около 59% от плана. Повторной вакцинации подлежат более 271 тыс. человек, почти 79 тыс. уже ее прошли.

За неделю заболеваемость выросла на 38%.

"Рост отмечается во всех возрастных группах, причем наибольший - среди детей до года, в возрасте от года до шести лет. Поэтому крайне важно обеспечить разобщение детей со сверстниками, ограничить их контакты с родственниками. Наибольшие показатели заболеваемости на 100 тыс. населения за неделю зафиксированы среди жителей 15-17 лет, 30-49, 65+ лет", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Архиповой.

Среди взрослого населения чаще всего болеют сотрудники офисов, банков, продовольственных магазинов, здравоохранения, образования, транспорта, промышленных предприятий.

Архипова рекомендовала продлить запрет на любые очные массовые мероприятия после окончания нерабочих дней, рассмотреть возможность расширения перечня учреждений, доступ граждан в которые возможен только при наличии QR-кода. Решение по этому вопросу будет принято позднее.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 1 ноября в Самарской области зафиксировано порядка 134,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили более 102,7 тыс. пациентов, еще порядка 4,7 тыс. человек умерли.