Медрегулятор США рекомендовал воздержаться от поездок в Россию из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали американцам воздержаться от поездок в Россию и Бельгию из-за большого числа случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ЦКПЗ.

"Из-за большого числа случаев заражения COVID-19 ЦПКЗ рекомендуют избегать поездок в Россию и Бельгию", - отмечается в заявлении.

ЦКПЗ регулярно обновляют рекомендации по поездкам в те или иные страны на основе наблюдений за темпами распространения в них ковида.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки коронавирусом заразились 40 402 человека, общее число инфицированных достигло 8 554 192. За последние 24 часа умерли 1 155 человек, общее число летальных исходов достигло 239 693. Выздоровели за сутки 23 187 человек, всего насчитывается 7 381 726 выздоровевших. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.