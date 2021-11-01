Количество коек для пациентов с коронавирусом в Коми увеличили до 2 742

СЫКТЫВКАР, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Коми вновь переформатировали республиканский госпиталь для ветеранов под стационар для больных с коронавирусом, там развернули 140 коек, сообщил в понедельник глава республики Владимир Уйба.

"Мы вынуждены открывать все больше и больше коек. Мы опять заняли госпиталь ветеранов, развернули там 140 коек. На сегодня всего 2 742 койки, и занято уже 2 202", - сказал глава региона в видеообращении к жителям.

По его данным, из 378 человек, заболевших за минувшие сутки коронавирусом, лишь три человека были привиты, то есть более 99% заболевших - непривитые. "Из девяти умерших за сутки было двое привитых, это люди глубоко преклонного возраста, мужчина и женщина имели большое количество тяжелых заболеваний, неоднократно перенесенные инфаркты и инсульты. Смерть у них наступила от этих заболеваний на фоне коронавируса. Всего [с начала пандемии] умерло 1 965 человек", - сообщил глава региона.

Всего на 1 ноября в Коми привились 278 644 человека, в запасе имеется более 134 тыс. доз вакцины, добавил руководитель региона.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Коми в списке регионов, где темпы роста заболеваемости превышают среднероссийский уровень более чем на 15%. Глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал Коми среди регионов, которым нужно ускорить темпы вакцинации.

На 1 ноября в Коми выявили 79 346 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 378 заболевших. Выздоровели 69 392 человека, умерли 1 965. Привились почти 48% взрослого населения региона.