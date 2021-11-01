Адыгейский сыр, мед и пыльца "Лаго-Наки" заявили на конкурс "Вкусы России" от Адыгеи

МАЙКОП, 1 ноября. /ТАСС/. Адыгея представила четыре бренда для участия в национальном конкурсе продуктов питания "Вкусы России", среди них - получивший известность в России и за рубежом адыгейский сыр, сообщил в понедельник в своем аккаунте Instagram глава республики Мурат Кумпилов.

"Самые вкусные бренды Адыгеи принимают участие в национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России". Нашу республику представляют адыгейский сыр, адыгейская соль, адыгейский мед и пыльца "Лаго-Наки", - написал Кумпилов.

Глава региона отметил, что он уже отдал свой голос за адыгейский сыр, а также за кабардинскую халву, домбайское варенье из сосновых шишек.

Адыгейский сыр, в состав которого входят молоко, сыворотка и соль, вошел в число трех самых узнаваемых и популярных гастрономических брендов страны, успешно экспортируется за рубеж - в Германию, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты и США.

Производство сыров и сырной продукции молочными заводами и небольшими цехами в Адыгее, несмотря на пандемию, по итогам 2020 года выросло на 13%, произведено 19,4 тыс. тонн продукции.

Молокозаводам оказывается господдержка: они имеют возможность получать льготные краткосрочные кредиты на закупку молока. Власти региона заинтересованы в увеличении производства сыра, это дает импульс развитию в республике животноводства и перерабатывающей промышленности.

Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" проводится Министерством сельского хозяйства России по поручению президента страны в рамках комплекса мероприятий по господдержке отечественной фермерской продукции. В этом году народное голосование продлится до 7 ноября, а 11 ноября состоится объявление финалистов и торжественная церемония награждения. Конкурс проведут по восьми номинациям: "На всю страну", "Вкус природы", "Гастрономическая находка", "Кулинарное наследие", "Нас выбирают", "Вкус из глубинки", "Загляните на огонек" и "Вкус без границ". В Минсельхоз России поступило уже свыше 660 заявок из 82 регионов страны.