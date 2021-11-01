В Северной Осетии планируют приобрести дополнительную машину для перевозки кислорода

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют приобрести дополнительную машину для транспортировки кислорода. Такое поручение дал глава республики Сергей Меняйло на аппаратном совещании в понедельник.

"Лимиты поставок кислорода нам увеличили. Самое главное - не сорвать график поставок. На перспективу работаем над закупкой еще одной машины для транспортировки кислорода и самих цистерн. Это сделать надо в кратчайший срок", - сказал Меняйло.

Вице-премьер Александр Реутов отметил, что графики поставок кислорода выдерживаются.