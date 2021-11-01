В Ингушетии за 10 месяцев 2021 года трудоустроили более 7,3 тыс. человек

МАГАС, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии в рамках комплекса мер по снижению безработицы за 10 месяцев 2021 года трудоустроили более 7,3 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда региона.

"В целом в рамках комплекса мер и в целях реализации госпрограмм республики, региональных проектов и инвестпроектов, а также мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, на 25 октября 2021 года из более 17 тыс. участников программы комплекса мер трудоустроено 7 369 человек, что составляет 62% от планируемого показателя", - передает пресс-служба слова министра труда, занятости и соцразвития региона Хаджибекира Муталиева.

Как сообщается, министерство до конца 2021 года планирует с помощью реализации комплекса мер по снижению безработицы достичь показателя занятости населения республики уровня 2019 года.

"В целях восстановления численности занятого населения до "допандемийных" значений согласован с Минтрудом России и утвержден распоряжением правительства Ингушетии комплекс мер. В него внесены дополнения в части создания около 2 тыс. дополнительных рабочих мест", - цитирует также пресс-служба министра.

По данным Северо-Кавказстата, численность экономически активного населения за июнь-август 2021 года в Ингушетии составила 263 тыс. человек, из них 183,3 тыс. заняты в экономике, 81 тыс. классифицируются как безработные. Уровень общей безработицы составляет 30,6%.