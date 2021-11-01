Власти штата Пуэбла в Мексике объявили двухдневный траур после взрыва на газопроводе

МЕХИКО, 1 ноября. /ТАСС/. Двухдневный траур был объявлен в понедельник в штате Пуэбла в центральной части Мексики в связи со взрывом на газопроводе 31 октября. Соответствующее распоряжение губернатора Мигеля Барбосы было опубликовано в Periodico Oficial, печатном издании правительства региона.

"В штате Пуэбла на 48 часов объявляется траур в связи с трагедией, вызванной взрывами в <...> Сан-Пабло-Сочимеуакане", - говорится в документе. Чрезвычайное происшествие, причиной которого стала нелегальная врезка в газопровод, унесло жизнь одного человека, еще 17 получили травмы. Состояние восьми пострадавших оценивается как тяжелое.

Взрыв разрушил или сильно повредил десятки домов, более 2 тыс. жителей прилегающих к месту происшествия районов были эвакуированы. Власти привлекли к ликвидации последствий катастрофы 1,4 тыс. человек, в том числе 350 бойцов Нацгвардии и почти 600 полицейских. Барбоса в воскресенье пообещал провести тщательное расследование случившегося и оказать помощь пострадавшим.

В январе 2019 года в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод с горючим прогремел взрыв. В тот момент там находились сотни людей, из которых порядка 70 погибли на месте, а еще более 60 позднее умерли в больницах от полученных ожогов и травм.