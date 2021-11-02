Сотрудники посольства РФ в Словении и граждане страны почтили память погибших в годы войны

ЛЮБЛЯНА, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Словении и граждане республики почтили память погибших в годы Второй мировой войны возложением венков к памятнику павшим воинам в регионе Нова-Горица. Траурная церемония, как сообщает корреспондент ТАСС, прошла 1 ноября, когда граждане Словении посещают могилы усопших.

"Дорогие братья и сестры, для нас очень важно, что мы сегодня собрались здесь, чтобы почтить память погибших партизан, которые пожертвовали своей жизнью ради Словении, а также отдать дань уважения нашим славянским братьям, которые вместе с нами сражались за свободу", - отметил в своей речи настоятель храма Марии Светогорской Богдан Кнавс. По его словам, прошедшее мероприятие направлено не только на то, чтобы почтить память погибших героев, но и на то, чтобы вера и надежда, с которой сражались и погибали воины в период Второй мировой войны, сохранялись у людей, живущих в наше время.

Церемония прошла у мемориального места в регионе Нова-Горица, связанного с судьбами погибших на территории Словении в годы Второй мировой войны советских военнослужащих, словенцев, а также войск союзников, сражавшихся с фашизмом. В мероприятии приняли участие сотрудники посольства России в Словении, союз ветеранов Второй мировой войны, а также заместитель главы муниципалитета Нова-Горица Симон Росич и местные граждане.